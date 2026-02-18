Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayata geçirilen proje ile kurulacak merkezde, KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini arttırmaları sağlanacak.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen "Developing Trade Networks for a Common Future - Ortak Bir Gelecek İçin Ticaret Ağlarının Geliştirilmesi" projesinin açılış töreni, Sungurlu Öğretmenevi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. STSO koordinatörlüğünde, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Programı kapsamında yürütülen proje, Sungurlu ve Bulgaristan'ın Gotse Delchev bölgeleri arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında STSO bünyesinde kurulacak olan Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi, bölgedeki KOBİ'lerin ihracat kapasitelerini artırarak AB standartlarında ticaret yapmalarına imkan sağlayacak. Program kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü proje danışmanı Öğretim Görevlisi Metin Karaman'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Murat Atan "AB-Türkiye Dış Ticareti", Prof. Dr. Yücel Uyanık ise, "Kurumsallaşma ve Çalışma Hayatı" üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. Projenin teknik paydaşları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Çorumlu Bürokratlar Derneği de etkinlikte hazır bulundu. Açılış törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ile protokol üyeleri katılım sağladı.

Düzenlenen programda konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Uluslararası Ticaret Destek ve Eğitim Merkezi kurulacak, ihracat, Avrupa Birliği standartları, mevzuat uyumu ve sürdürülebilir ticaret alanlarında iş dünyasına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulacaktır. Projenin ana ortağı Bulgaristan Gotse Delchev Ticaret ve Sanayi Odası olup, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Çorumlu Bürokratlar Derneği teknik ve kurumsal paydaşlar arasında yer almaktadır" dedi.