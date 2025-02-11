Çorum FK'nın Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Yeni Malatyaspor'un zor bir dönem yaşadığını belirterek, "Önemli bir müsabaka. Rakip takımın durumunu herkes biliyor. Öncelikle onları tebrik ediyorum, gencecik çocuklar. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama ligde bir yere kadar gösterebiliyorlar. Bizim için de oyuncular için de kolay bir karşılaşma olmuyor. Çünkü farklı duygularla karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle herkesin kazanabileceği bir müsabaka, ondan dolayı kolay değil. Öncelikle bunu başardık, 3 puanı hanemize yazdık. Ligin bir haftasını da geride bıraktık" diye konuştu.

"Cumartesi günü önemli bir viraj"

15 Şubat'ta Kocaelispor'a konuk olacakları karşılaşmaya hazırlanmak için maçta değişiklikler yaptıklarını belirten Özbalta, "Bir kaç kişiyi değiştirerek oynamaya çalıştık. Cumartesi günü de Kocaelispor müsabakası var. O maç öncesinde birkaç oyuncuyu, dinlendirmek ve biraz daha fiziksel açıdan hazırlanmak için değişiklikler yaptık. 3 puan aldık, o anlamda mutluyum. Cumartesi günü önemli bir viraj. Artık ligde her hafta basamak basamak iletiyoruz ve puanlar birbirlerine çok yakın. Bu sene lig böyle gidecek. Kendi sahalarında, seyirci desteği ile maçı kazanmak isteyecekler. Biz de hazır olma durumundayız" şeklinde konuştu.