Kocaelispor 2024-25 sezonu forma kitleri için eski adıyla twitter olan X’te anket başlattı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘2024-2025 sezonunda giyeceğimiz formalarımızı taraftarlarımız seçiyor! Saat 15.00'te X hesabımız üzerinden yapacağımız oylamaya katılmanızı rica ederiz. (Oylamamız 24 saat sürecektir ve X hesabımız oylama bitene kadar gizli hesap olarak kalacaktır.) Oylamaya sunulacak olan toplam 12 adet forma tasarımı, (çubuklu, beyaz ve alternatif) olacak şekilde, her bir tasarım grubundan 1 adet seçilecektir’ ifadeleri yer aldı.