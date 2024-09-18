Ahlatcı Çorum FK’nın pazar akşamı sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı.

Başkan Oğuzhan Yalçın verdiği sözü yerine getirdi ve maraton tribününün bilet fiyatını 100 lira yaptı.

Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada Çorum FK-Kocaelispor maçının biletlerinin dün saat 15’den itibaren pasoligden satışa çıkarıldı.

Yapılan açıklamaya göre VİP B tribün biletleri 1500 lira, VİP A ve D tribün 500 lira sol kapalı 300 lira, maraton ve kale arkası 100 lira misafir tribün ise 135 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların aynı tribünde buluşması ve takıma daha fazla destek vermesi için güney kale arkası tribünü kapatıldı. Bu tribüne taraftar alınmayacak.