U 17 Ahmat Ak Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında sıkletinde ikinci olan Milli Eğitimspor’dan Eren Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e ziyaret.

Afyonkarahisar’da yapılan U 17 Ahmet Ak Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda mücadele eden Eren Yalçın final maçını kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuş ve milli takıma gitmeye hak kazanmıştı.

Eren Yalçın antrenörleri Yasin Bolat ve Serdar Çatal ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında antrenörler şampiyona hakkında bilgi verdiler.

Kodek ise yeni kurulan bir kulüp olarak sporcuların gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu belirterek ‘Emin adımlarla ilerliyoruz inşallah daha iyi olacağıç, ilimizi temsil eden tül sporculara antrenörlere ve eğimi geçen herkesi canı gönülden kutluyorum’ dedi.