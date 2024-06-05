İl Genel Meclisi toplantısı Haziran ayı 3. oturumu Muhammed Fatih Temur başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Çorum’un ilçelerinde yetiştirilen çeltik ekiminde önem arz eden suyun kesilmesi gündeme geldi.

AKGÜL GÜNDEME GETİRDİ

Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, Kırıkkale’de yapılacak viyadükten dolayı 10 gün çeltik tarlalarına su verilemeyeceğini belirtti.

Akgül, viyadük yapımının çeltik ekim dönemi bitene kadar 20 gün ya da 1 ay ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur da yaptıkları girişim sonucu Kırıkkale’deki köprü tadilatının çeltik üretimine zarar vermemesi için 20 gün ertelendiğini açıklayarak, “Laçin, Dodurga, Osmancık ve Kargı bölgesinden muhtarlarımız ziyaret ederek, konuyu bize ilettiler ve çözülmesi gerektiğini söylediler. Bizde vakit kaybetmeden gerekli görüşmeleri yaptık. Karayolları Bölge Müdürümüz Rıfat Silov beyefendiyi aradık. Karayolları Bölge Müdürlüğü “Develi köprüsünün tadilatını askıya aldık. 20 gün bekleteceğiz” diye dönüş yaptı. Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı beyefendilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.