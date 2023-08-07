İskilip’te, yaya köprüsü korkuluklularına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Meydan çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü korkuluklarına kafası sıkışan kediyi gören vatandaşlar, 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istediler. İhbar üzerine belirtilen adrese İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sıkışan kediyi yaptıkları çalışmayla kurtardı. Kedinin sıkıştığı yeden çıkarılmasını heyecanla bekleyen çevre sakinleri, kediyi kurtaran itfaiyenin itfaiyecilere teşekkür etti.