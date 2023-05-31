MURAT KARASU
Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri bugün saat 11.00’de Çırağan Sarayı’nda yapılacak.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, Küçük Güllücek Muhtarı Hacı Koca, Sarmaşa Köyü Muhtarı Halil İbrahim Şimşek, Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karataş, Kınık Köyü Muhtarı Ferhat Şenol ve Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan seçimde KÖYDES üyeliği için yarışacak.
Seçim sonucunda 2 İl Genel Meclis Üyesi ve 2 köy muhtarı KÖYDES’e üye olarak seçilecek.