Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Çorum Köyler Arası futbol turnuvası 49 takımla rekor katılımla başlayacak. Turnuvaya başvurular sona erdi ve önümüzdeki günlerde statü ve gruplar için kura çekimi yapılacak. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’a geleneksel bir turnuva daha kazandırmak olduğunu belirterek rekor katılımın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Arıcı açıklamasında şunları söyledi: ‘Çorum İl Genel Meclisi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlediğimiz Köyler Arası Futbol Turnuvamızın başvurularını bugün tamamladık.

Bu yıl tam 49 köyün katılımı ile turnuvamız, tarihinin en yüksek başvurusuna ulaşarak büyük bir ilgiye ve coşkuya sahne oldu.Önümüzdeki günlerde, protokol üyelerimizin katılımıyla kura çekimimizi gerçekleştirerek turnuvamızı resmen başlatmış olacağız.

Bu önemli organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen başta Valimiz Ali Çalgan, İl Genel Meclisi Başkanımız Muhammet Fatih Temur, İl Özel İdare genel sekreterimiz Recep çıplak Futbol İl Temsilcimiz Engin Ayan ve Kurul Başkanı Durmuş Buyruk olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz; Çorum’a geleneksel bir turnuva daha kazandırmak ve bu güzel organizasyonu Fair Play ruhuna yakışır şekilde tamamlamaktır.İnşallah dostluk, centilmenlik ve kardeşlik içinde güzel bir turnuva geçireceğiz’ dedi.

Turnuvada mücadele etmek için başvuran köyler ve takım isimleri şöyle Ağaççaı Köyü (Garaören Rovers), Arpalık Köyü (Arpalık Köyü FK), Bayat Köyü (Bayat Köyü United), Bekişler Köyü (Bekişspor), Beyözü Köyü (Avkat FK), Boğabağı Köyü (Boğacık FK), Büğdüz Köyü (Büğdüzspor), Çalıca Köyü (Çalıca), Çalyayla (Çalyayla FK), Çamlıca Köyü (Çamlıca FK), Çatak Köyü (Çatakspor), Çitli Köyü (Çitli FK), Çitli Köyü-2 (Çitli City FK). Çapraşıh Köyü (Alaca Çopraşıhspor), Dağkarapınar Köyü (CNR Elektirik Dağkarapınar), Deliler Köyü (Delilerspor), Dikenli Köyü (Dikenli FK), Düvenci (Düvencispor), Elmapınar Köyü (Elmapınar FK), Elvan Çelebi Köyü (Elvan Çelebi Gençlik), Eskice Köyü (Eskice FK), Eskice Köyü (Eskice City), Figani Köyü (Figani FK), Güveçli Köyü (Güveçlispor), Hamdiköy Köyü (Hamdiköy FK), Kadıkırı Köyü (Kadıkırıspor), Karabürçek Köyü (Karabürçek FK), Karaca Köy (Karacaspor Kulübü), Karahacip Köyü (Karahacipspor), Kargı Köyü (Kargı Köyü), Kayı Köyü (Kayı FK), Kılıçören Köyü (Kılıçören Köyü), Kınık Köyü (Kınık FK), Kınık Köyü 2 (Kınıkspor), Kışladeresi Köyü (Kışla Deresi FK), Kızılhamza Köyü (Çankayu Turizm), Konaklı Köyü (Konaklı FK), Köprüalan Köyü (Gürcüspor), Mecidiyekavak Köyü (Mecidiyekavak FK), Morsümbül Köyü (Morsümbül Dağspor), Ortaköy Şapinuva (Ortaköy Şapinuva), Ovasaray Köyü (Ovasarayspor), Saraylı Köyü (Saraylı Köyü FC), Sarıhasan Köyü (Sarıhasan FK), Şeyhler Köyü (Şeyhlerspor), Tanrıvermiş Köyü (Arissa Tanrıvermiş FK), Tatar Köyü (Tatar FK), Tolamehmet Köyü (1919 Tola FK).