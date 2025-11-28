1. Amatör Küme’de sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Sungurlu Belediyespor dün kurban kesti. Sungurlu İlçe sahasında düzenlenen törene Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Ahmet Haşil Özsaray ve TSO Başkanı İlhan Ambarkütük ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldılar.

Duaların ardından kurban kesimi sonrasında Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hedeflerinin belli olduğunu onun içinde teknik ekip ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Futbolculara bir konuşma yapan Dere, Hedeflerinin önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u temsil etmek olduğunu belirterek buna ulaşmak içinde gereken çalışmaların yapıldığını söyledi ve takıma güvenlerinin tam olduğunu söyledi.