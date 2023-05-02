FATİH AKBAŞ

Küçük Sanayi Sitesi esnafı abartı egzoz kaynaklı gürültü ve sokaklarda aşırı hız yapan araçlardan şikayetçi.

Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar abartı egzoz kaynaklı gürültüden duydukları rahatsızlığı dile getirerek, “Sanayi Sitesinde fazla gürültüye neden olan abartı egzozlu araçlar yüzünden doğru düzgün telefon görüşmesi yapamıyoruz. Müşterilerimiz de zaman zaman bundan dolayı rahatsız oluyor. Bunun yanında sanayi sitesinin cadde ve sokaklarında aşırı hız yapan araçlar hem sürücülere hem de yayalar için tehlikeli oluyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.