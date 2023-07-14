FATİH BATTAR

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulan “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar” doğrultusunda Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda Sigorta Acenteleri İl Delegesi Çağ Sigorta sahibi Sezai Külcü ve Klas Sigorta sahibi Ahmet Damar oldu.