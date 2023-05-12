HURŞİT BOZKURT

Mahmut Döngel’in sahibi olduğu Kule Baharat, ikinci şubesini Velipaşa Hanı’nda (eski Hitit Gıda yeri) hizmete açtı.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından Kule Baharat dualarla hizmete açıldı.

Protokol üyeleri işyeri sahibi Mahmut Döngel’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Döngel de açılışa katılanlara teşekkür etti.