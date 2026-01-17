Çorum Belediyesi, şehrin kültürel hafızasını kayıt altına almak ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla yayınladığı "Şehir Defteri" ile kentin ilk kadın dergisi olan "İlvanlım"ın 2026 yılı yeni sayılarını okurlarla buluşturdu.

Çorum’da kültür ve sanat hayatına yön veren Çorum Belediyesi, düzenlediği çeşitli etkinliklerin yanı sıra yayın faaliyetleriyle de şehrin kültürel hafızasına katkı sunmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından biri olan Şehir Defteri dergisi ile ve İlvanlım dergilerinin 2026 yılı yeni sayıları yayımlandı. Zengin içerikleriyle dikkat çeken Şehir Defteri, edebiyat ve sanat çevrelerinin yakından takip ettiği dergi olma özelliğini sürdürerek 21. sayısıyla okurların karşısına çıkarken, Çorum’un ilk kadın dergisi olma özelliğini taşıyan İlvanlım ise 4. sayısıyla okurlarla buluştu.