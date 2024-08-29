Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu heyeti Çorum Belediyesi’nin projelerini yerinde inceledi.

Kurul heyeti, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Mehmet Akif Işık ve beraberindeki heyet Çorum’a geldi. Heyet ilk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Kurul Başkanı Mehmet Akif Işık ve beraberindeki heyete devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, Çorum Kalesi’nin restorasyonu, İkiz Konaklar, Taşhan ve Güpür Hamamı restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı 2. ve 3. etap çalışmaları, Gazi ve İnönü Caddeleri cephe sağlıklaştırma projesi gibi önemli çalışmaları hayata geçireceklerini dile getirdi. Kültür yoluyla ilgili çalışmalarda da önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Başkan Aşgın “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulumuzla işbirliği halinde çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Çorum’un kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve tarihin yeniden ayağa kaldırılması için hazırladıkları projelerle ilgili, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararları hızlandırarak Çorum Belediyesi’nin çalışmalarına destek olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Çalışmalarımıza katkı sağladığınız için kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Mehmet Akif Işık da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, “Tarihi ve kültürel değerlerin korunması yönünde çok güzel çalışmalar yaptınız. Ziyaretimiz sırasında Çorum’u çok daha güzelleşmiş gördük. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Heyet, iki gün süren ziyaretler kapsamında, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri inceledi. Çorum Kalesi, Velipaşa Hanı, Şehir Müzesi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası ve Kent Müzesi’ni gezen heyet çalışmalarla ilgili bilgi aldı.