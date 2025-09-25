Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk sezonun ilk 7 maçını değerlendirdi.

İşte Öztürk'ün o yazısı;

"Süper Lig hayalini kurmanın bile güzel olduğu günden son üç maçtaki performanslar ile gerçekler ile yüzleştik sanırım.

İlk dört maçın ikisinde zorlansak kötü oynasak da kazanmayı başaran Çorum FK’da Oğuzhan Yalçın’ın ayrılmasının ardından oynanan üç maçta ise sadece iki puan aldı ve zirveye çok sayıda takımı ortak etti.

'HÜCUM HATTINDAKİ İSTEKSİZLİK RAHATSIZ EDİCİ'

Son üç maçını tribünden izleyen birisi olarak gerçekten çok büyük hayaller kurduğumuz Çorum FK hücum hattındaki isteksiz görüntü beni en çok rahatsız eden durum. Yusuf’un bu üç maçta futboluna demiyorum ancak sahaya koyduğu inancı ve hırsı diğer ön bölge oyuncularında göremiyoruz.

Bu kadar çok topa sahip olan ancak bu kadar az pozisyona giren takım olmayı başkası başaramaz sanırım. Futbolda topa sahip olmak tabi ki önemli ancak böyle kapanan savunmaları açmak için dikine oynayan ve adam eksilten isim eksikliğini fazlası ile hissediyoruz.

'OĞULCAN HAYAL KIRIKLIĞI'

Takımın direk forvet oynayacak isim konusunda çok farklı isimler var ancak idealini bulmak zor. Bu noktada en verimli olacağını beklediğim isim Samudio onu da geçen sezonun gol kralı Oğulcan’ı önceki maçlarda doksan dakika görmediğimiz için yorum yapmadık ancak bu maçta tam bir hayal kırıklığı.

Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ilk maçına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıktı ancak bu kadro ile Serik dışındaki rakiplerde çok büyük sıkıntılar yaşayacağı kesin. Oyuncu değişikleri konusunda da hocam ile ayrı düştüğümüz kesin.

'EN BÜYÜK TEHLİKE SAHA DIŞINDA'

Çorum FK’da asıl en büyük tehlike ise saha dışında. Futbolcu tecrübeli ve kalitesi ile bu kötü günleri geride bırakıp düzlüğe çıkabilir. Fakat yönetimin aynı tecrübeye sahip olmadığı kesin. Kırmızı Siyahlı takımda yönetim kurulu sadece isim olarak var. Haklı olarak kulübün patronu Savaş Balçık ile Başkan Baran Korkmazoğlu işi götüren ikili. Ancak bu ikilinin alacağı ekonomik ve diğer kararlara saygı duyuyorum fakat sportif anlamda kesinlikle bir ‘FUTBOL AKLI’na ihtiyacı olduğu kesin.

'FETTAHOĞLU'NUN YERİNE ACİLEN TECRÜBELİ BİR İSİM GETİRİLMELİ'

Üç yıldır bu işi yapan Muhammet Fettahoğlu başarılı ile yürüttüğü bu görevi kendi isteği ile bıraktı. Kulüpten saha içinden bilgi almak için tek kaynak olan Fettahoğlu ayrıldı artık kimle muhatap olacağımızı bizde bilmiyoruz. Yönetimdeki isimlerden bilgi alma şansın yok çünkü bilgileri yok.

Yönetim ile takım arasında köprü olacak isim hedefe giden yolda son derece önemli. Balçık ve Korkmazoğlu’nun bu konuda acilen çok tecrübeli bir ismi göreve getirmesi gerekiyor. Gelecek ismin kesinlikle kadrodaki futbolcuların üzerinde olması son derece önemli.

'BU KADRO BİZİM HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR'

Bu kadro bizim hayallerimizi gerçekleştirebilir. Ancak bu görüntüsü ile zor. Kesinlikle futbolcuların kendilerine gelmeleri ve gerçek kimliklerini bulmaları gerekiyor. Mevcut görüntüleri ile bundan çok uzaktalar. Umarım toparlanırlar ve Ümraniye spor maçı ile yeni bir başlangıç yaparlar.

İç sahada her maçta ceza kuruluna sevk edilen Çorum FK taraftarları yine yaptılar yapacaklarını ve dört harfli hakem tezahüratları yüzünden yine ceza kuruluna sevk edilecek. Peki bilet aldıkları yerde değil başka tribünde bu eylemi yaparak cezalı duruma soktukları taraftarların vebalini hiç mi düşünmezler.

'TÜM EKİBİ İSTİFAYA DAVET EDENLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM'

Son olarak da İstanbulspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada Çorum Spor Taban birliklerinin başkanı ve bazı isimleri ‘Tahsin Tam ve TÜM ekibinin istifaya davet etmesini anlamadım. Tam’ın ekibinde yer alan iki Çorumlu teknik adamın olduğunu bile bile bu söylemi anlamak zor. Tahsin Tam’ı istifaya davet etmeyi anlıyorum da TÜM ekibi söylemi bir Çorumlu olarak beni rahatsız etti bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum."