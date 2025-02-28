Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Trendyol 1.Lig'den grup maçlarında 7 takım yer aldı.
Çorum FK, Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Boluspor, Ankaragücü, İstanbulspor, Erzurumspor grup maçlarıyla birlikte kupaya veda etti. Dünkü sonuçların ardından kupada 1.Lig'den hiçbir takım yer almaması dikkat çekti.
Grup maçları sonucu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Göztepe, Bodrumspor, Konyaspor ve İskenderun tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Editör: Çorum Hakimiyet