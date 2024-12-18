Ahlatcı Çorum FK’nın Amedspor karşısında çok üstün oynadığı maçtaki istatikler skorla hiç uyum göstermedi.

Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde hemen hemen tüm istatiklerde üstün olmasına karşın maç sonunda takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ahlatcı Çorum FK ile Amedspor arasındaki maçtaki istatiklerin bör bölümü: Gol beklentisi Çorum FK’da 1.88 olurken Amedspor ise 0.53 olarak belirlendi.

Topa sahip olmada Çorum FK % 58 olurken konuk takım % 42’de kaldı. Gol denemelerinde kırmızı siyahlı takım 15 olurken misafir takımın sadece beş gol denemesi oldu.

Kaleyi bulan şutta Çorum FK 3 olurken buna direkten dönen toplar sayılmadığı için düşük kaldı Amedspor’un ise 2 oldu.

Engellenen şutlarda Çorum FK 6 şut engellenirken Amedspor’un ise engellenen şutu yok.

Tehlikeli ataklarda Çorum FK iki Amedspor 0. Ceza sahası içinden şutta Çorum FK 8 olurken Amedspor’un ise üçde kaldı.

Ceza sahası dışından şutta Çorum FK 7, Amedspor 2. Kaleci kurtarışlarında Çorum FK 1, Amedspor 2, Rakip ceza sahasında topla buluşmada Çorum FK 23 olurken Amedspor 13 oldu.

Pas sayısında ise Çorum FK 467 pasın 405’inda başarılı olarak % 87 oranında olurken Amedspor’un ise 347 pasında 268 başarılı oldu ve yüzde 82’de kaldı.

En önemlisi hücum bölgesindeki pasta ise Çorum FK 114 pasın 79’unda başarılı olurken konuk takım ise 69 pasında 51 isabet yaptı.