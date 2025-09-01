Türkiye’nin stratejik bakliyat ürünlerinden nohut, bu yıl kuraklık ve ani iklim değişiklikleri nedeniyle büyük darbe aldı.

Ankara, Çorum, Konya, Karaman, Kırşehir ve Yozgat gibi üretim merkezlerinde verim geçen yılın çok altında kaldı.

Dekar başına 200 kilograma ulaşan üretim, bazı bölgelerde 10 kiloya kadar düştü. Çiftçiler ise gelecek yıl için endişeli.

TARIMSAL ÜRETİMDE İKLİM ŞOKU

İklim değişikliğinin etkileri artık tarla ürünlerinde açıkça görülüyor. İlkbaharda zirai don, yazın ise uzun süren kuraklık, hububat ve bakliyatta ciddi kayıplar yarattı. Birçok bölgede verim yüzde 50’nin üzerinde geriledi. Özellikle nohutta yaşanan düşüşün fiyatlara yansıyacağı belirtiliyor.

LEBLEBİCİLER ZOR DURUMDA

Kuraklık, iri taneli nohut üretimini de neredeyse sıfırladı.

Özellikle 920 kalibre nohut bulunamıyor. Bu durum, leblebi sektöründe ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirecek.

Geçen yıl 30-35 TL olan nohut bu sezon 35-37 TL aralığında satılıyor.

ÇİFTÇİ BORÇ ERTELEMESİ BEKLİYOR

Çorum’da verim dönüm başına 30–40 kiloya kadar geriledi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Üretici, buğday, mercimek, arpa ve ayçiçeğinde de benzer sorunlar yaşıyor.

15 YILLIK ÜRETİM SEYRİ

TÜİK verilerine göre nohut üretimi 2010’da 530 bin ton iken, 2018’de 630 bin tonla zirve yaptı.

Ancak 2021’de kuraklıkla birlikte 475 bin tona kadar düştü.

Son üç yıldır üretim 575-580 bin ton bandında sabitlenirken, bu yıl yaşanan verim kaybı tabloyu yeniden olumsuz yönde değiştirdi.