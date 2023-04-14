FATİH AKBAŞ

TRT 1’in en özel yarışması olan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın önceki gün yapılan bölümünde Çorum’dan Hasan Çakmak günün birincisi oldu.

TRT 1’in ilgi çeken yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın 22. bölümü önceki gün yapıldı. Yarışmaya Çorum’dan Hz. Ebubekir Cami Müezzin Kayyımı Hasan Çakmak’ta katıldı. Çakmak, yarışmada Zuhruf suresinin 81 ve 89. ayetlerini tilavet etti.

Mustafa Cihat Kılıç'ın sunumu yaptığı programa yarışmacı olarak Hasan Çakmak ile birlikte Mustafa Gündüz, Sebati Kırmış, Uğur Demirci ve Serkan Alataş katıldı.

Hasan Çakmak, jüri üyeleri; 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Halil Necipoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin ile seyirciden aldığı toplam 299 puanla günün birincisi oldu. Çakmak, böylece haftanın finaline katılmaya hak kazandı.