Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Kurban Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.

Mesajında kurbanın dini bir ibadet olduğunu ve usullerine göre yapılması gerektiğinin altını çizen İsmail Şanal, “Bir Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur” dedi.

Şanal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar her yıl Müslümanlık bilincini yenileyen, millet olma iradesini diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir. Kurban, Allah'a yaklaşmak maksadıyla yapılan, malı ve canı ile Allah'ın emrine amâde olduğumuzu ifade eden bir ibadettir. Bir Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur. Kurban Bayramı, üç ilahi dinin kendisinde buluştuğu Hz. İbrahim'den Hz. Musa'ya; Hz. İsmail'den Hz. Muhammed'e uzanan İslam tarihine can verir. Kurban bayramı aynı zamanda İslam'ın temellerinden biri olan Hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Arafat'ta dünyalıklardan soyunmuş, adeta ak kefenlere bürünmüş, hac görevini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Rabbin divanına durarak kendileri için bütün insanlığın kurtuluşu için Yüce Allah’tan bağışlanma ve rahmet dilerler. Kurban sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesidir. Kurbanda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in baba-oğul sevgisi ile hakka bağlılık duygularının harman olduğu engin bir dünya vardır.

Bayramlar mutluluğun sevincin çoğaldığı, paylaşıldığı günlerdir. Ne yazık ki coğrafyamız yine kan ve göz yaşının birbirine karıştığı vahşi bir soykırıma şahitlik ediyor. Gönlümüz savaş, şiddet ve terör gölgesinde bayramını bayram gibi yaşayamayan kardeşlerimizle birlikte. Daha bayramlığını giyemeden bembeyaz kefene sarılan Filistinli küçücük masum çocuklar her gün öldürülmeye devam ediyor. Öpülesi elleri evlat kanına bulaşmış, yüreği atılan bombalarla parça parça edilmiş analarımız, çaresizlik girdaplarına itilmiş babalarımız var. Bayrama barış, umut ve güven içinde ulaşan bizler, bugün umutsuzluğu gönüllerimizden söküp, bizden bayram neşesi bekleyenlere beklediklerini ikram etmeli, bayramın sevincini, neşesini dua, tekbir ve selamlarla önce kendi içimizde duymalı sonra da bayrama acıyla, gözyaşıyla ulaşabilmiş kardeşlerimize bunu en kalbi ve samimi duygularımızla hissettirmeliyiz.

Kurban dini bir ibadettir ve usullerine göre yapılması şarttır. Bir Müslüman kurban kesmekle, Allah’ın vermiş olduğu nimetlere, fiili bir şükürde bulunmuş olur. Peygamber Efendimiz ise bu ibadetin ne kadar önemli ve faziletli olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “Âdemoğlu Kurban Bayramı gününde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olmaz.” Allah’ın maddi olarak gücü yeten Müslümanlara vacip kıldığı kurban ibadetini yerine getirirken ki asıl amaç zaten Allah’ın rızasını kazanmak ve ona yaklaşmaktır. Kurban edilecek hayvanın taşıması gereken özelliklerinden, alınması, kesilmesi dağıtılması, derisinin kullanılması veya verilmesi hepsi İslami usullere göre yapılması gerekir.

Müslümanların Kurban ibadetini de kendi ticari ve kar kaygıları dolayısıyla kullanmak isteyen süper marketler veya bir takım vakıflar maalesef oluyor. Tamamen ticaret ve kar amaçlı yapılan bu satışlar ve sunulan hizmet vatandaşlarımıza da cazip gelebiliyor. Vatandaşların gözetmesi gereken bu işin Allah rızası için yapıldığıdır. Dolayısıyla her aşamanın buna uygun olması gerekir. Bir reyonda içki satıp bir reyonunda kurban eti satmak, yada önceden etleri hazırlamak gibi bu işin ibadet yönüne uygun olmayan kar amaçlı, ticaret amaçlı hizmetlere de tevessül etmemek gerekir. Yine bir takım vakıfların topladığı kurban paraları için vekalet alması tabi ki gerekir. Kurban ibadettir, sosyal yardımlaşma yönü ağır basan Allah’ın rızası için yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bu ruha uygun olarak yapılması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslâm âleminin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik eder; bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.”