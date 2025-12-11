Hitit Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ve Global İstihdam Bürosu işbirliğinde “Üniversite Sanayi İşbirliğinde Küresel İstihdam Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, küresel ölçekli yaşanan istihdam sorununa üniversite sanayi işbirliği boyutuyla yeni çözüm önerileri üretmek amacıyla çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalıştay kapsamında Çorum’u, bölgeyi ve Türkiye’yi kapsayacak düzeyde değişen koşulları ele alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Başcı, “İş gücü arzı ve talebi arasındaki en uygun dengeyi sağlamak istiyoruz. Aslında bu süreci İŞKUR yürütüyor. Ancak şunu da görmekteyiz ki çok fazla talep var. İş arayanlar ve işverenlerin ihtiyacı her geçen gün artıyor. İşte bu ikisinin artık bir araya gelebileceği uygun bir denge modeli kurmak gerekiyor. Çalıştayımızı da bu kapsamda planladık.” dedi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AŞ VE GLOBAL İSTİHDAM BÜROSU İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Planlanan yeni model kapsamında Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ile Global İstihdam Bürosu’nun işbirliği yapacağını kaydeden Başcı, şöyle devam etti:

“Özellikle firmalarımızın hızlı ve doğru bir şekilde istihdam taleplerini bir araya getirmek adına acaba sorunları nelerdir? Hangi nitelikte personel aramaktadır? Ne kadar zamanda ve ne kalitede istihdam sağlamak gerekir? Bu soruların cevabını, sektör paydaşlarımızla sanayi, tarım ve hizmet sektörü başlıklarında araştırıyor olacağız. Böylelikle hem istihdamın sürekliliğini, hem de iş dünyasının dinamiklerini arttırmak adına faydalı bir eylem planı hazırlayacağız.”

GLOBAL İSTİHDAM BÜROSU, 3 FAZLI ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRİYOR

Global İstihdam Bürosu Başkanı Ali Karabacak ise 3 fazlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

İş arayanların Global İstihdam Bürosu üzerinden yapabilecekleri mesleklere dair tercihte bulunacaklarını ve akabinde Hitit Üniversitesinde ilgili meslek dalı için eğitim alacaklarını ifade eden Karabacak, eğitim sonrasında istihdamın sağlanacağını söyleyerek İŞKUR’un üretim sektöründe istihdam edilen çalışanın 6 aylık maaşını ödeyeceğini kaydetti.

Aynı zamanda çalışan için İŞKUR’dan olumlu cevap alınamayan durumlarda uluslararası ölçekli istihdama da katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karabacak, “Yurtdışından gelen çalışanın dil eğitimi, kültür eğitimi ve mesleki yeterlilikleri Hitit Üniversitesi tarafından verilecek.” dedi.

Çalışmanın son ayağını ise yurtdışına çalışan gönderme amaçlı başlattıklarını söyleyen Karabacak, “Hitit Üniversitesinden denklik sertifikasını ve gerekli eğitimi aldıklarında isteyen çocuklarımızı da yurtdışına gönderebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR ÖZTÜRK: “ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARASINDAKİ TİREYİ ATTIK”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaştığını vurgulayarak “Çalıştayda konuştuğumuz sektörlerin hepsinde makine, imalat ve teknoloji var. İhtisaslaşmayla beraber 2023 yılında da Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketini kurduk. Artık sektörün içindeyiz. Üniversite sanayi işbirliği arasındaki tireyi attık. Üniversite sanayi, sanayi üniversite. Bu kurumsal yapıda bir değişimdir. Mesele bu tireleri kaldırmaktı, bizde bu tire kalktı. Girişimci, 3. nesil üniversite olmaktan başka çaremiz yok. Sebebi, Çorum’un potansiyeline, şartlarına uygun olması.” dedi.

Konuşmasında istihdamın çok yönlü bir kavram olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

“Bu konuyla ilgili nasıl kendi üzerimize düşecek ölçekte adım atabiliriz? Burada sizlerle yan yana geleceğiz ve bu sorunu bilmemize rağmen gözden geçireceğiz. Sorunları konuşurken de herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. İstihdam edene, istihdam edilmek istenene, istihdam politikalarına ve istihdam edilen sektöre her yönüyle bakmak lazım. Planlama, organizasyon yapmalı ve bir başarı hikayesi çıkarmalıyız. Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi ile bu sürecin içindeyiz.”