27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı.
Kurt Elektirik, Düvencispor önünde 9-2’lik farklı skorla kazanırken Hakan attığı beş golle takımını farklı galibiyete taşıyan isim oldu.
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Atahan Demir, Lütfican Arduç, Yunus Emre Tok.
KURT ELEKTRİK: Sefa Dağ, Engin, Alparslan, Sefa Sınava, Mehmet Yurdakul, A.Şamil, Mehmet Dalyan, Yunus, Hakan, Hanifi, Fazlı, Sinan, Mustafa, Sefa Kurtoğlu, Ömer, Nebi, Gökhan, Murat.
DÜVENCİSPOR: Ümit, Adem, Fatih, Hüseyin, Kuddusi, Muttalip, Yusuf, Zekeriya, İsmail, Murat, Fikret, Fatih, Sefa, Recep.
GOLLER: Dk.6 (kendi kalesine) Muttalip, Dk.22 Yunus, Dk.24, 30, 51, 56 ve 58 Hakan, Dk.26 Mehmet Dalyan, Dk.53 Sinan (Kurt Elektrik), Dk.11 Fatih, Dk.30+2 Recep (Düvencispor)