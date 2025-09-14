Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK karşılaşmasının ardından, "Mücadele anlamında çok önemli şeyler ortaya koyduk" dedi.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Van Spor FK, deplasmanda Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Van Spor FK’nin teknik direktörü Hakan Kutlu, değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir takıma karşı oynadıkları maçta 1 puan almayı olumlu karşıladıklarını söyleyen Kutlu, çok çekişmeli bir maç olduğunu ifade etti.

İki takımı da tebrik eden Kutlu, "Çorum FK bizden oyun olarak biraz üstün gözükse de pozisyon anlamında hem Çorum FK’nin hem de bizim pozisyon bulamadığımız maç oldu. Topa daha çok sahip oldular. Oyun yönü değiştirmelerine biraz da biz taktiksel olarak izin verdik. Dikine oynamayı engelleyip, oyun yönünü değiştirip, kanatlardan yaptıkları ortaları defans bloğunun karşılayabileceğini biliyorduk. Çorum FK’nin çok etkili kafa vurabilecek oyuncuları daha önceki maçlarda gözlemlemiştik, çok başarılı değillerdi. Sadece oyun yönünün değiştirip topa sahip oldular. Oyun üstünlüğü onlardaydı ama bizim de pozisyonumuz yok, Çorum FK’nin de ceza sahamıza şişirdiği karambollerden başka onlara da pozisyon vermedik. Mücadele anlamında çok önemli şeyler ortaya koyduk. Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. İlk 8 haftamızda inanılmaz güçlü takımlarla oynuyoruz. 8 haftalık bu süreçte 5’inci maçımızı oynadık. 8 puan bizim için iyi gözüküyor. Geçen hafta çok üst düzey oynadığımız Bandırma maçında hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Ama o maç oynadığımız 5 maçın en iyi maçıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Çorum FK’yi de tebrik ediyorum. Gerçekten güçlü bir takım kurdular. Oyuna sonradan giren oyuncuları bile oyunu hareketlendiriyor. Bu önemli kadro karşısında pozisyon vermeden, sadece oyun üstünlüğünü vererek puan almamız bizim adımıza güzel gözüküyor" diye konuştu.