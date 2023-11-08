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Laçin Çamlıcı Lisesi’nde Bilek Güreşi turnuvası düzenlendi. Bilek Güreşi İl Temsilcisi Hasan Çalışkan Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Çakır, Gençlik Merkezi Lideri Murat Çetinkaya ve Çamlıca Okul Müdürü Mücahit Altunok tarafından düzenlenen Bilek Güreşi turnuvasına çok sayıda sporcu katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda açık sıklette Ahmet Güler birinci Ramazan Yetişmiş ikinci Ferdi Karaman üçüncü oldu. 70 kiloda Deniz Yılmaz birinci Muhammed Kasım Çalışkan ikinci Ferdi Karaman üçüncü oldu. 65 kiloda Muhammed Emin Canbaz birinci Yasin Kurak ikinci Deniz Yıldızı üçüncü oldu.

Bayanlarda 55 kiloda Türkan Göre birinci Elif Yıldırım ikinci Emine Nur Fındık üçüncü oldu. 60 kiloda Habibe Gülşahin birinci Aykız Gören ikinci Zeynep Kavlak ise üçüncü oldu. 65 kiloda Hanife Çaldı birinci Özge Güngör ikinci Ayşegül Gültepe üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Çamlıca Okul Müdürü Mücahit Altınok okulda böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek İlce Müdürü Bayram Çakır ve Murat Çetinkaya’ya teşekkür etti. Bilek Güreşi İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Hasan Çalışkan da Bilek güreşine yaptıkları katkılardan dolayı yetkililere teşekkür etti ve bu turnuvada mücadele eden sporcular arasından seçilenlerin 4-5 Aralık’ta yapılacak il birinciliğinde Çamlıcı Lisesi’ni temsil edeceklerini söyledi.