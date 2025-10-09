Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrelerle yeni başkan ve yönetimini belirleyen ilçelere ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP’li yöneticilerin sıradaki durağı Laçin İlçesi oldu.

Partinin uzun yıllardır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Uğur Türkmen, tek liste ile gidilen kongrede güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı olmuştu.

Uğur Türkmen başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda şu isimler görev aldı:

Ahmet Keleş, Necip Demirel, Naci Gökgöz, Ünal Gökgöz, Duran Kayacı, Sami Şenel, Eflatun Kayacı, Ali Türkmen ve Rifat Gökgöz.

Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen ve yönetimi, mazbata alarak yeni dönem için göreve başladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise beraberinde Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu ve parti yöneticileri ile birlikte Laçin ilçe yönetimini ziyaret etti.

Solmaz, Uğur Türkmen ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında parti çalışmaları, yerel gündem ve ilçenin sorunları ele alındı.

Uğur Türkmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.