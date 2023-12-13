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Lavinia Çikolata-Waffle-Kafe, 8’inci şubesi Çorum’da AHL Park AVM(Çarşamba pazarı karşısı)’ye açtı.

‘Bazı lezzetlerin tarifi yoktur’ sloganıyla hizmete giren Lavinia Çikolata-Waffle-Kafe, tatlı, kahve, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Çorumluların hizmetine girdi.

“Lavinia Waffle ve Çikolata, 2019 yılında Çankırı’da kurulmuş bir tatlı işletmesidir. İlk açıldığı günden beri, müşterilerine kaliteli malzemelerle yapılmış lezzetli waffle ve kahve çeşitleri sunarak, keyifli bir tatlı deneyimi yaşatmak için var olan bir işletmedir” diyen Lavinia yetkilileri, kafe hakkında şu bilgileri verdiler:

“Bizim için en önemli şey, müşteri memnuniyetidir. Her zaman güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İşletmemizdeki tüm personelimiz, işlerinde uzman ve tatlı severlerdir. Sizlere en kaliteli hizmeti sunabilmek için, sürekli kendimizi geliştiriyoruz.

Lavinia Waffle ve Çikolata, sadece lezzetli tatlılar sunan bir işletme değildir. Bizim için önemli olan, insanların hafızalarında tatlı anılar bırakmaktır. Şiirsel konseptimiz, müşterilerimize eşsiz bir deneyim yaşatmak için tasarlandı. Her ziyaretinizde, bizimle yaşayacağınız tatlı anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

Değişmeyen lezzetimiz, müşterilerimizin vazgeçilmezi olmuştur. Tüm ürünlerimiz, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanır ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde servis edilir. Taze ve lezzetli ürünlerimiz, sizlere eşsiz bir tatlı deneyimi yaşatır. Başarımızın sırrı, müşteri memnuniyeti ve değişmeyen lezzetimizdir. Bu başarıyı diğer şehirlere bayilikler vererek taçlandırdık. Bayiliklerimiz de aynı kalite ve lezzet anlayışımızla hizmet vermektedir.

Sizleri de, Lavinia Waffle ve Çikolata ailesine katılmaya davet ediyoruz. Tatlı anılarınızı bizimle paylaşmak ve daha birçok tatlı anı yaşamak için, şubelerimizde sizleri bekliyoruz.”