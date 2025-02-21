Masa Tenisi Kuzey doğu bölge birinciliği yarın ilimizde başlıyor.

Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kuzey doğu bölgesinde bulunan illerin sporcularının mücadele edeceği bölge birinciliği müsabakaları hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilci Alpaslan Hoşgör kötü hava şartları ile bazı bölge birinciliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini ancak ilimizdeki müsabakaların yapılacağını söyledi.

Hoşgör bugün yapılacak teknik toplantıda katılacak illerin ve sporcuların belli olacağını hafta sonunda ise müsabakaların yapılacağı belirtti.

İl Temsilcisi Hoşgör bölge birinciliği sonunda ilk dört sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını söyledi.