Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile birlikte esnaf odalarını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, son seçimler sonucunda oda başkanlığına seçilen isimlere “hayırlı olsun” temennileri iletilerek görevlerinde başarılar dilendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda esnafın talep ve beklentileri dinlenirken, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnaf teşkilatlarının önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretler kapsamında ayrıca oda başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın katılımıyla düzenlenecek olan iftar programına davet edildi.

“Adalet Sofraları İftar Programı” adıyla gerçekleştirilecek organizasyon; birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla 09 Mart 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılacak.

İl Başkanı Şuayip Sarı davete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bereketin, birliğin ve kardeşliğin ikliminde, mübarek Ramazan-ı Şerif vesilesiyle düzenleyeceğimiz Adalet Sofraları iftar programında tüm oda başkanlarımızı ve kıymetli misafirlerimizi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.”

Saadet Partisi heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin, esnaf camiası ile parti teşkilatı arasındaki istişare ve dayanışmayı güçlendirdiği ifade edilirken, programın geniş katılımla gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Haber Merkezi)