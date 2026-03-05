Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı tarafından 3 ilçe başkanlığına atama yapıldı.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım’ın verdiği bilgiye göre, Ortaköy İlçe Başkanlığına Hüseyin Köse, Mecitözü İlçe Başkanlığına Mustafa Demirer, Bayat İlçe Başkanlığına Ahmet Uğur Alparslan atandı.

Atamalarla ilgili açıklama yapan Özkan Yandım, “Bütün ilçelerde ilk gün ki heyecan ve kararlılıkla çalışmalara devam ediyoruz. Yeni ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Gayret bizden, takdir Allah'tan.” dedi.