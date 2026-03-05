Çorumlu Eğitimci-Ressam Şahika Çağlar’ın annesi Nihal Çağlar (97), hayatını kaybetti.

Başta güreş olmak üzere ilimiz sporuna ve spor tesislerinin yapımınaemeği olan 1987 yılında hayatını kaybeden Beden Terbiyesi Bölge Müdürü (şimdiki adıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü) merhum Macit Çağlar’ın eşi, uzun yıllar ABD’de yaşayan psikolog Dr. Şule Çağlar, emekli öğretmen Emel Ölçer, Şahika Çağlar ve ABD’de yaşayan Diş Hekimi Buket Nilüfer Çağlar Gökbulut’un anneleri, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel’in anneannesi olan Nihal Çağlar, Ankara’da hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, bugün Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.