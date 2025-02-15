Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Kocaelispor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın başında şanssız bir gol yediklerini ifade eden Özbalta açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''1 haftada 3 kez maç oynadık, maçın başında talihsiz bir oyun oynadık kırmızı karta kadar istediğimiz bir oyun ortaya koyduk devre arasında değişebileceğini gördük ikinci yarıda böyle başladık ama maalesef futbol böyle bir oyun bizimde istemediğimiz bir kırmızı kart oldu ve kolay olmuyor özellikle böyle bir deplasmanda oynuyorsanız. Tabi ki zorlanıyorsunuz sonuçta Kocaelispor lider ve çok iyi bir kadrosu var.

'Liginde lider olan takıma karşı eksik oynamak kolay olmuyor ama yine de iyi mücadele ettik gol bulabilirdik, kendi oyuncularımı kutluyorum."

(Demokrat Kocaeli)