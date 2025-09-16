Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Vanspor beraberliğinin ardından bir yazı kaleme aldı.

“Saha içine erken uyarı” başlıklı yazısında şampiyonluğun en güçlü adayı Arca Çorum FK’nın futbol oyun planlarına yönelik eleştirilerin her geçen gün arttığını ifade eden Halil Öztürk, uyarılarda bulunduğu yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Ligde beşinci hafta maçları sonunda namağlup lider durumda bulunan Çorum FK son maçında Vanspor ile sahasında golsüz berabere kaldı ve bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Süper Lig hedefi ile başlanan bu ligde daha çok puan kayıpları olacaktır bunlar normal. Ancak takımın son üç maçta ortaya koyduğu özellikle üçüncü bölgedeki futbol gelecek adına endişeleri artırıyor. Sarıyer maçında ikinci 45 dakikada rakip kaleye gidemeyen, Keçiören deplasmanın da ilk 45 dakikada rakip kaleye ilk isabetli şutu 44. dakikada atan ve son Vanspor maçında rakip kaleye gol girişimi sayıları erken uyarıyı kaçınılmaz kılıyor.

Tüm futbol otoritelerinin açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Çorum FK'nın son üç maçtaki üçüncü bölge organizasyonları ve futbol oyun planlarına yönelik eleştiriler her geçen gün artıyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam ligde son iki maçta zorda olsa kazanan takımı bozmama geleneğini Vanspor maçında da devam ettirdi. Maçta dakikaları yazan birisi olarak özet görüntüleri izleyenlerde görecektir rakip ceza sahasına girmede büyük sorun yaşıyoruz.

Takım savunması anlamında Keçiören maçında yediğimiz gol dışında iyi bir görüntü veriyoruz bundan kimsenin şüphesi yok. Ancak aynı performansı orta saha ve hücumda henüz göremedik.

'Kazanan takım bozulmaz' sözünün ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gördük. Ligde beş maçtır ilk on birde forma giyen tecrübeli isim Samudio ya yanlış yerde oynuyor ya formsuz ama ısrarla ilk onbirde forma giymeye devam ediyor. Orta sahadan hücuma dönük iki isim Pedrinho ve Oğuz'u rakip ceza sahası içinde son iki maçta kaç kez gördük.

Takımı benimsemesi ortaya koyduğu mücadele için Yusuf Erdoğan'ı gerçekten kutluyorum. Ama maç içinde kendini çok basit yere atmasını ise yadırgıyorum. Bu kadar tecrübeli ismin daha fazla ayakta kalması gerekiyor. O kadar basit atıyor ki gerçekten faul yapılan pozisyonlarda ise inandırıcılığını kaybediyor.

İlk yarıda rakip kaleye iki kere giden bir takımda ikinci yarıya başlarken en az bir veya iki tane değişiklik beklerken ikinci yarıya aynı on birle başladı. Tahsin hocam 63. dakikaya kadar bekledi ve son iki flaş transfer Oğulcan ile Aleksiç'i bu dakikada oyuna aldı. Bu hamleyi devre arasında yapsa taraftarın coşkusu ile birlikte (iki oyuncunun oyuna girerken ki atmosfer bunun göstergesi) erken bulabileceğimiz bir golle maçı koparma şansımız çok yüksekti.

Evet lideriz namağlubuz ancak sahadaki görüntü gelecek adına kafalarda soru işaretlerini çoğaltıyor. Bunun içinde mevcut sistem ve oyuncularda ısrar etmek yerine ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili olacak sistemler ve isimler tercih edilmeli. Tahsin hocam sizin içinde Çorum FK içinde gerçekten tarihi bir sezon. Böyle bir kadro ile çalışmak her teknik adamın hayalidir. Sizin de basın toplantısında dediğiniz gibi 'Sezon boyu böyle sorular gelecektir kimi oynatsam şu niye oynamadı diye'

Evet orda haklısınız elinizde öyle bir kadro var ki ister istemez bu sorular kaybedilen her puandan sonra sorulacaktır. Ancak performansı düşük isimlerde ısrar etmeninde anlamı yok. Dediğiniz gibi kulübenin hatta tribündeki isimler bile bu ligde oynayacak isimlerden oluşuyor.

Hocam helvayı yapmak için elindeki tüm malzemeler çok kaliteli o yüzden mazereti olmayan bir görevdesin, O yüzden bence teknik ekibinle birlikte iyi istişareler yaparak en doğru isimler ve sistemi sahaya koymadığın sürece hep okların hedefindeki isim olacaksın.

Son olarak da sosyal medyadaki Erkan Kaş eleştirilerine hayret ediyorum. Gerçekten sorumluluk alan savunma ve bunun yanında hücumda hep olan rakip ceza sahasına orta saha oyuncularından bile çok giren bir isme eleştiri neden yapılır anlamadım. Burada anahtar kelime 'sorumluluk alma'. Erkan Kaş o kadar çok sorumluluk alıyor ki hataları öne çıkıyor doğru yaptıklarını gören yok. Asıl eleştirilmesi gereken konu sorumluluk alıp katkı vermeye çalışanlara değil toptan kaçarak sorumluluk almayanlar diye düşünüyorum.

Dokuz günde ikisi İstanbul deplasmanında üç maça çıkacağız. Bu üç maçtaki performans ya hedef ulaşma yolunda takımı ve camiayı rahatlatacak yada soru işaretleri çoğalacak. Buna fırsat vermemek için önce futbolcuların daha sonra teknik heyetin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Amacımız üzüm yemek asla bağcı döğmek değil. Görevimiz gereği testi kırılmadan gereken uyarıları yapmak. Hepimizin hayali aynı olduğunu ve aynı gemide olduğumuza göre erken uyarıda fayda vardır diye düşünüyorum.”