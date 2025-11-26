Liseli Genç Kızlar Bilek Güreşi il birinciliğinde yine Bayat ve Ortaköy ilçesinin ağırlıkta olduğu merkezden ise bir kaç okuldan sporcunun katılımı ile tamamlandı. İki kolda Atatürk Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde 18 sporcu bileğine güvenerek podyuma çıktı. Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

SAĞ KOL: 41 kilo: 1. Medine Değer (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 2. Hazal Gündüs (Ortaköy Çorum Programlı Anadolu Lisesi), 3. Aybike Solmaz (Şehit Yakup Kazan Anadolu İHL). 50 kilo: 1. Özlem Yanık (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2. Fatmanur Arıcı (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Semanur Uzuncaköse (Ortaköy Çok Programlı Lisesi). 55 kilo: 1. Cennet Çor (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Döndü Melisa Değer (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 3. Fatma Bozkurt (Ortaköy Çok Programlı Lisesi), 4. Hümeyra Yabancı (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).60 kilo: 1. Zeynep Miraş Güçcük (Ortaköy Çok Programlı Lisesi), 2. Pakize Naz Şimşek (Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi). 65 kilo: 1. Melike Kuşcu (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 2. Dilara Karpuz (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 70 kilo: 1. Resmigül Hotoğlu (Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi), +70 kilo Öznur Şahin (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL).

SOL KOL; 45 Kilo: 1. Hasal Gündüz (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi), 2. Medine Değer (Şehit Yakup Kazan Anadolu İHL), 3. Aybike Solmaz (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 50 kilo: 1.Fatmanur Arıcı (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Özlem Yanık (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3. Semanur Uzuncaköse (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi). 55 kilo: 1. Asmin Mutlu (Ortaköy Çok Programlı Lisesi), 2. Cennet Çor (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), , 3. Fatma Bozkurt (Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi). 4. Pakize Naz Şimşek (Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lİsesi). 60 kilo: 1. Zeynep Miray Küçük (Ortaköy Çok Programlı Lisesi), 65 kilo: 1. Dilara Karpuz (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Melike Kuşcu (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 3. Asi Demir (Ortaköy Çok Programlı Lisesi), 70 kilo: 1. Resmigül Hotoğlu (Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi), +70 kilo Öznur Şahin (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL).