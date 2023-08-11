Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü Başkanı olarak atandı.

Aslen Çorum’un Osmancık ilçesinden olan Akca, 19 Nisan 2023 tarihli Kararname ile Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevine atanmıştı. Yeniden ayrnı göreve getirilen Akca’nın atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Genel Müdürlük, Müsteşarlık, Başbakan Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyeliği ile 2022 yılı sonunda DSİ Genel Müdürlüğünden emekli olan Akca, son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

Akca, uzmanlık alanı olan Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütüyor.