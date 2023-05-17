Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

SGK İl Müdürü Ömer Tök ve kurum personeli ile bir süre sohbet eden Milletvekili Mehmet Tahtasız, hem personelin haftasını kutladı, hem de sorun ve taleplerini dinledi.

Tahtasız, EYT yasasının çıkmasının ardından yoğun ve fedakarca bir performans göstererek başvuru işlemlerini en hızlı şekilde tamamlayan, Türkiye'de sisteme ilk veri girişlerini sağlayan ve kısa süre içerisinde tüm başvuruları sonuçlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum İl Müdürlüğü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en düşük emekli maaşlarını insanca yaşam seviyesine çıkartacağını, asgari ücret karşısında eriyen memur maaşlarını iyileştireceğini anlatan Tahtasız, işçinin de, memurun da, emeklinin de maaşını enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirdi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Tahtasız'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

SGK ziyaretine; parti yöneticileri; Nevzat Biçer, Burhan Erdem ve Ertuğrul Demiran da katıldı. (Haber Merkezi)