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Türkiye'nin her yerini dolaşan Uluslararası Madagaskar Sirki 21 Ekim Cumartesi günü Çorum'a geliyor.

Afrika'nın egzotik ruhunu yansıtan gösterileri ile büyük ilgi gören Madagaskar Sirki, 21 Ekim Cumartesi günü Kapalı Spor Salonu'nda hünerlerini sergileyecek.

Akrobasi Show, Ateş Gösterisi Show, Sihirbaz Show, Jonglörler, Afrika Davul Show, Maskot Gösterileri ve Animatör Palyaçoların yer alacağı etkinlikte biletlerin ücretli olduğu açıklandı.

Bilet fiyatlarının 3-10 yaş arası çocuklar için 100 TL, yetişkinler için ise 150 TL olduğu öğrenildi.

Bilet almak isteyenlerin biletimgo adresinden alabilcekleri ifade edildi.