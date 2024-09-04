Çorum'da eşi evi terk eden Ali Rıza G., önceki gün aracına ve evin odalarına benzin bırakarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Ali Rıza G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Rıza G, Ilı Caddesi’ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not bırakmıştı.

Ali Rıza G, emniyet güçleri tarafından ikna edilip, gözaltına alınmıştı.

Dün Adliye'ye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.