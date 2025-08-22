Arca Çorum FK tesislerindeki sahaların yenilenmesinde son aşamada yaşanan şanssızlık moralleri bozdu.

Büyük sahanın hibrit dikimini yapan makina arızalandı ve sahanın yetişmesi zora girdi.

Sezon başında tesis iki sahasının komple yenilenmesi ve alttan ısınma yapılması için başlatılan çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı. Sezon biter bitmez başlanan sahaların komple yeniden yapılması işleminde iki sahanında alt yapısı komple yenilendi drenajlar yapıldı ve ön önemlisi ise alttan ısıtma yapılarak kışın daha iyi çalışma ortamı için alttan ısıtma yapıldı.

Yapılan planlama doğrultusunda çim kaplaması ve diğer tüm işlemler tamamlandı. Sahalara hibrit dikimi yapan 20 tonluk dev makina önceki geldiğinde küçük sahanın hibrit işlemini yaptı ve bu saha yeni sezonun ilk antrenmanında kırmızı siyahlı takımın antrenmanına hazır hale getirildi.

Büyük sahanın ise alttan ısıtma sisteminde yaşanan ufak bir aksaklık sonrası makinanın Avrupa’da tek olması ve diğer illerede gitmesi nedeni ile süreç uzadı. Geçtiğimiz hafta sonunda Çorum’a gelen hibrit dikim makinası çalışmaya başladı.

24 saat esasına göre çalışan makina geçtiğimiz günlerde bir ırazı yaptı ve Hollanda ’dan parça iki güne getirilerek yeniden çalışmaya başladı.

Ancak aksilikler devam etti ve sahanın yarısını tamamladıktan sonra arıza yaptı. Kullanıcıların tüm çabalarına rağmen arıza giderilemedi. Türkiye genelinde makinayı tamir edecek usta arayışına geçildi. Yüklenici firma makinayı en kısa sürede onararak sahanın hibrit dikimini tamamlaması amaçlıyor,

Kırmızı Siyahlı takım bu gecikme nedeni ile taktik çalışmalarını stadyumda yapmak zorunda kalıyor. Kışın stadyum zemininin bozulmaması için tesis sahasının biran önce tamamlanarak hizmete açılmasına çaba gösteriliyor.