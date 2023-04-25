MURAT ÇETİN

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ailesiyle birlikte Çorum'a yerleşen Malatya'lı Süleyman Yeşilkaya, Ulukavak Mahallesi'nde giyim mağazası açtı.

Mağazanın açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi depremzede Süleyman Yeşilkaya'ya yeni işyerlerinde hayırlı ve bol kazançlar diledi. Yeşilkaya'da Vali Mustafa Çiftçi ve misafirperverliklerinden dolayı tüm Çorum halkına teşekkür ederek, mağazasına davet etti.