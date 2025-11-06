Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak’ı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Başkan Veli Gündüz Şahin, CHP İlçe Başkanlığında Başkan Akif Batak ve partililerle bir araya geldi. Şahin, burada geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede ilçe başkanı seçilen Akif Batak ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi. Akif Batak, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e teşekkür etti.