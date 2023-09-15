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Amatör futbolda bir çok kategoride mücadele eden Hattuşa Gençlikspor’a Manchester Dil Okullarından forma desteği.

Manchester Dil Okulları sahibi Semih İyi, Hattuşa Gençlikspor Başkanı Vedat Aşkan ile bir araya gelerek forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Semih İyi amatör sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği vermek istediklerini belirterek Hattuşa Gençlikspor’a maçlarında başarılar diledi.

Hattuşa Gençlikspor Başkanı Vedat Aşkın ise Manchester Dil Okulları sahibi Semih İyi’ye bu desteğinden dolayı teşekkür etti ve bunun örnek olmasını diledi.