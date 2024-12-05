Çorum FK ligin 15. hafta maçında cumartesi günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın provasını dün yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım tesis sahasının karla kaplı olması nedeni ile çalışmayı Yeni Stadyumda yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıktan çıkan Loick Landre, Suat ile belinde ağrı olan Thomas takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışması öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak Manisa FK maçının taktiği konusunda son bilgileri verdi ve dikkat edilmesi gereken noktaları tekrar etti.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dana sonra kanat varyoslanları ile devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra yarı sahada başlattığı taktik çalışmayı ardından tam sahada devam ettirdi.

Manisa FK maçında sahaya süreceği onbir konusunda arayış içinde olduğu gözlendi.

Bu çalışma sırasında da futbolculara uyarılarını sürdüren Serkan Özbalta çıkarken top kaybı yapmamaları konusundaki isteğini tekrar etti.

Ahlatı Çorum FK, Manisa maçının hazırlıklarını bugün saat 10’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takım bugünki antrenmanın ardından öğlen yemeğini tesislerde yiyecek ve saat 13’de Ankara’ya hareket edecek. Ordan da uçak ile İzmir’e gidecek.