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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK pazar günü deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde tesis sahasında yapılan çalışmaya sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can ile gribal enfeksiyon nedeni ile Nalepa dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından kırmızı siyahlı takım Teknik Heyeti yarı sahada üç takımlı turnuva düzenledi. Gol yiyen takımın düz koşu yaptığı turnuvada oldukça çekişmeli maçlar oynandı. Futbolcuların birbir aralarında iddiaya girdiği turnuvada teknik heyet futbolcuların temposundan ve mücadelesinden son derece memnun kaldığı gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 13.00’de yapacağı taktik çalışma ile Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Tahsin Tam’ın bugünki çalışmada Manisa deplasmanındaki oyun taktiğini yaptırması bekleniyor.