Çorum Marangozlar Odası’nda mevcut başkan Yücel şahin güven tazeledi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarında seçim heyecanı Marangoz Esnaf Odası ile başladı.
ÇESOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen Marangozlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Yücel Şahin ile Halit Bölükbaş başkanlık için yarıştı.
Genel kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odaları başkanları ile marangoz esnafı katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının Divan Başkanlığı’nı ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptı.
Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile mali raporlar okunarak oybirliğiyle ibra edildi.
Ardından tahmini bütçe, yeni dönem çalışma raporunun okunarak oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Toplantının devamında başkan adayları birer konuşma yaparak üyelerden yeni dönem için oy istedi.
Konuşmaların ardından seçime geçildi.
204 üyesi bulunan odada yapılan oylama sonucu 108 oy alan Yücel Şahin, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Halit Bölükbaş ise 72 oyda kaldı.
Yücel Şahin başkanlığındaki Marangozlar Odası’nın yönetimi şu isimlerden oluştu; “Arap Kubat, Hamza Kabakulak, Seçkin Türksal, Abdurrahman Kılıç, Tuncay Güngör, Göksenin Karagöz”
Denetim Kurulu; “Ahmet Memiş, Mustafa Yıldırım ve Adil Şentürk”