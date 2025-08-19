Arca Çorum FK cuma akşamı ligin üçüncü hafta maçında evinde Sarıyer ile oynayacağı maçın hızırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak iki maçın değerlendirmesini yaptı ve Sarıyer takımı ile ilgili bilgiler verdi. Bu toplantının ardından dinamik ısınma hareketleri ile başlayan antenman daha sonra beşi iki pas çalışması ile devam etti.

Dar alanda topa sahip olma oyunu oynatan teknik heyet bu bölümde rakibe baskı kurma ve burdan topun çıkmaması için bireysel uyarılarda bulundu. Bu çalışmada ligde iki maçı kazanmanın verdiği moralle futbolcuların ve teknik heyetin oldukça moralli olduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Sarıyer maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.