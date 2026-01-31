Arca Çorum FK’da forma giymiş üç isim Bölgesel Amatör Lig 6. grupta Yoz Sigorta Adaletgücüspor’u 3. lige taşıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda farklı dönemlerde forma giymiş üç isim Sefa Akın Başıbüyük, Yılmazcan Taşkıran ve Abdullan Güler takımlarının değişmez üç ismi ve en yakın rakiplerine 10 puan fark atarak açık ara lider durumda bulunuyorlar.

Ligde 16. hafta maçları sonunda Adaletgücü takımı 36 puanla lider durumda bulunurken Ceyhan 1967 takımı 26 puanla ikinci Gaziantep Kamil Belediyespor ise 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Adana’da Adana Demirspor ve Adanaspor’un ekonomik sorunlar nedeni ile batma noktasına gelmesinin ardından ligden profesyonel lige takım çıkarmak çabasındaki Yaz Sigorda Adaletgücü takımı ligdeki 15 maçında 11 galibiyetini en yakın rakibi Ceyhan 1967 takımını 1-0 yenerek aldı.

İkisi yıllardır üst liglerde bir çok takımda forma giymiş iki isim Sefa Akın Başıbüyük ve Yılmazcan Taşkıran diğeri ise İskilipspor’dan yetişen ve Çorum FK alt yapısında forma giydikten sonra bu sezon başı Adaletgücü kulübüne transfer olan Abdullah Güler sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.,