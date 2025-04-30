Çorum’da hafta başında başlayan Masa Tenisi 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu’na ziyaret.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör ve Hakem Kurulu üyeleri Çorum Belediyesi Masa Tenisi Spor Salonunda devam eden kursu ziyaret etti.

Çorum Belediyespor antrenörleri Mahmutcan Öztuna ve Metin Berker tarafından verilen kursa Çorum ve çevre illerden 25 kursiyer katıldı. 3 Mayıs’ta yapılacak olan sınav ile sona erecek kurs sonunda başarılı olanlar 1. Kademe antrenör kursu belgesi alacak.

Ziyaret sırasında İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör antrenör adaylarına leblebi ikram etti ve kursla ilgili sohbet ettiler.