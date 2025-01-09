Masa Tenisinde dört kategoride yapılacak milli takım hazırlık kamplarına Çorumlu 12 sporcu ve üç antrenör davet edildi.

Masa Tenisi Federasyonu 18-25 Ocak tarihleri arasında Minik, Küçük milli takım, 26 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Ankara Eryaman Masa Tenisi Salonu’nda yapılacak milli takımına çağrılan sporcular ve görevli antrenörler açıklandı.

Kampa Çorum Belediyespor’dan beş sporcu bir antrenör, Arenaspor’dan üç sporcu ve Çorum’dan yetişip başka kulüplerde çalışmalarını sürdüren dört sporcu milli takım kamplarına çalışacaklar.

18-25 Ocak’ta yapılacak minik küçük milli takım kampına minik kadınlarda Arenaspor’dan Derin Mülazım, Y. Emre Kantik ve Elif Nur Becer, küçük erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Yiğit Hüseyin Subaşı ve Ahmet Çelik, 26 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yine Ankara’da yapılacak olan yıldız ve genç milli takım kampına Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir, Yıldız kadınlarda Çorum Belediyespor’dan Elizan Başar, genç erkeklerde Çorumdan yetişip Trabzonspor’da mücadele eden Halil İbrahim Zer ile yine Çorum’dan yetişip farklı kulüplerde mücadele eden üç kardeş Yiğit Furkan Şimşek, Aybüke Banu Şimşek ve Asude Tuba Şimşek ile Çorum Belediyespor’dan Ezel Arslan mücadele edecek.

Çorum Belediyespor masa tenisi antrenörü Ali Afşin Gül yıldız erkekler milli takımında antrenör olarak görev yapacak.

Minik Kadınlarda ise Arenaspor kulübünden Derya Bilgili, genç erkeklerde ise Muammer Kaya milli takım antrenörü olarak görev yapacaklar.