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Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen ve 6 kategoride 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Minik Altı Bayanlar: 1. Öykü Deniz Erkoç, 2. Eylül Ece Becer, 3. Elif Su Erkoçak, 4. Nehir Kekillioğlu. Minik Altı Erkekler: 1. Ahmet Aziz Yetim, 2. Şehmuz Kaplan, 3. Muhammed Evmen Solak, 4. Yusuf Eymen Tetik.

Minik Bayanlar: 1. Burcu Asel Tuncer, 2. Derin Mülazım, 3.Meryem Kasatura, 4. Elif Nur Koç. Minik Erkekler: 1. Ali Said Akdoğan, 2. Canberk Sevindik, 3. Buğrahan Dursun, 4. Tunay Deniz Sakınç.

Küçük Bayanlar: 1. Öykü Çisem Tüzün, 2. Eylül Ece Becer, 3. Elif Su Erkoçak, 4. Meryem Kasatura. Küçük Erkekler: 1. Buğrahan Dursun, 2. Göktuğ Biçer, 3. Osman Deve, 4. Tunay Deniz Sakınç.

Yıldız Bayanlar: 1. Elizan Başar 2. Derin Mülazım, 3. Öykü Çisem Tüzün, 4. Burcu Asel Tuncer. Yıldız Erkekler: 1. Ali Sait Akdoğan, 2. Canberk Sevindik, 3. Şeymuz Kaplan, 4. Utku Übük.

Genç Bayanlar: 1. Betül Dikici, 2. Kübra Yılmaz, 3. Merve Akbaba, 4. Satı Gül Yıldırım, Genç Erkekler: 1. Ali Toprak Erkoçak, 2. Mehmet Can Boztepe, 3. Umut Apaydın, 4. Burak Doğan.

Büyük Bayanlar: 1. Semra Gündüz, 2. Alev Yaman, 3. Burcu Yıldırım, 4. Hatice Yıldırım, Büyük Erkekler: 1. Metin Bekar, 2. Abdullah Gürbüz, 3. Mesut Kuşgöz, 4. Arda Kekillioğlu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.